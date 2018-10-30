7 صور مضحكة لدرجة ستجعلك تصرخ في وجه الشاشة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( buzzfeed )

هل شعرت يوما ًوأنت تطالع مواقع التواصل الاجتماعي برغبة في الصراخ مقابل الشاشة ، فقط بسبب تعليق ساذج أو فكرة أو صورة حمقاء ؟

موقع buzzfeed جمع عدة صور لتلعيقات ربما تكون عفوية إلا أنها مضحكة وعجيبة.. اليكم الصور ولكم التعليق :

1- هل يعقل أنه التهم بالوناً ؟ .. علينا أن ندقق بالصورة جيداً !

2- ماذا قد يحدث اذا دست على الفرامل والوقود في نفس الوقت في السيارة ؟ .. سكرين شوت !

3-في هذه الوصفة تحتاج أن تضع قليلاً من الثلج .. لكن يمكنك أن تستبدلها بالماء المتجمد .. مهلاً أليسا نفس الشيء!

4- يا إلهي هل يعقل أنها سترزق بـ 99 طفلا!

5- أحياناً بعض الأشخاص لا يفهمون النكات ، يأخذون الحياة بجدية أكثر من اللازم

6- ما رأيك بالموسيقى في الكتب؟

7- أليس سؤاله منطقياً؟

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