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7 صور مضحكة لدرجة ستجعلك تصرخ في وجه الشاشة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( buzzfeed ) 

هل شعرت يوما ًوأنت تطالع مواقع التواصل الاجتماعي برغبة في الصراخ مقابل الشاشة ، فقط بسبب تعليق ساذج أو فكرة أو صورة حمقاء ؟ 

موقع buzzfeed  جمع عدة صور لتلعيقات ربما تكون عفوية إلا أنها مضحكة وعجيبة.. اليكم الصور ولكم التعليق : 

1- هل يعقل أنه التهم بالوناً ؟ .. علينا أن ندقق بالصورة جيداً ! 

 

2- ماذا قد يحدث اذا دست على الفرامل والوقود في نفس الوقت في السيارة ؟ .. سكرين شوت ! 

 

3-في هذه الوصفة تحتاج أن تضع قليلاً من الثلج .. لكن يمكنك أن تستبدلها بالماء المتجمد .. مهلاً أليسا نفس الشيء! 

 

4- يا إلهي هل يعقل أنها سترزق بـ 99 طفلا! 

 

5- أحياناً بعض الأشخاص لا يفهمون النكات ، يأخذون الحياة بجدية أكثر من اللازم 

 

6- ما رأيك بالموسيقى في الكتب؟

 

7- أليس سؤاله منطقياً؟ 

 

 

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