كوكا كولا وكيلوغز ونستله يتعهدون بخفض التلوث بالبلاستيك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( الاندبندنت )

أعلنت شركة كوكا كولا وشركة كيلوغز وشركة نستله، من بين 250 علامة تجارية كبرى أخرى، عزمهم خفض النفايات البلاستيكية الناتجة عن عملياتهم - وهي خطوة وصفتها الأمم المتحدة بأنها أكثر الجهود طموحا حتى الآن لمكافحة التلوث البلاستيكي.

ويأتي هذا الالتزام في الوقت الذي يتصاعد فيه الضغط العام على المصنعين وتجار التجزئة للحد من كارثة التلوث بالبللاستيك الذي يعمل على سد مدافن النفايات وخنق المحيطات.

وقد وعد الموقعون بالقضاء على جميع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، بحيث يمكن إعادة تدوير جميع العبوات بحلول عام 2025.

هذه المبادرة هي نتيجة شراكة بين مؤسسة Ellen MacArthur وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).

ووصف إريك سولهايم، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، الالتزام بأنه "أكثر الأهداف الطموحة التي شهدناها حتى الآن في مكافحة التلوث البلاستيكي".

من جهتها قالت قالت إلين ماك آرثر ، البحارة البريطانية التي حطمت الرقم القياسي والتي تقف وراء المبادرة الجديدة "نحن نعلم أن تنظيف البلاستيك من شواطئنا والمحيطات أمر مهم ، لكن هذا لا يوقف تدفق المواد البلاستيكية التي تدخل المحيطات كل عام" وأضافت: "نحن بحاجة إلى التحرك في اتجاه مصدر التدفق."

ومن بين العلامات التجارية الرئيسية الأخرى التي وافقت على التخلص من النفايات البلاستيكية ، Danone و H & M و LOOER و Mars و Unilever.

الجدير بالذكر أن ثلاثة من العلامات التجارية التي وقعت على الالتزام وهي كوكا كولا، و بيبسي كولا و نستله - اختيرت مؤخرا على أنها المسبب الأول للتلوث بالبلاستيك في العالم ، وفقا لمؤشر شركة Break Free From Plastic.

في الولايات المتحدة وكندا ، مثلت هذه الشركات الثلاث نسبة 64 في المائة مما تم جمعه من مخلفات العبوات البلاستيكية في عمليات التنظيف ، وفقًا لتحليل مجموعة الحملة.

و قال بن جوردان ، المدير الأول للسياسة البيئية في شركة كوكا كولا"نحن نركز على تحسين استدامة جميع عبواتنا ، بغض النظر عن النوع ، وزيادة كمية المواد المعاد تدويرها والمتجددة".

وقال بافان سوخديف ، رئيس الصندوق العالمي لصون الطبيعة ، إن الالتزام الجديد هو "خطوة هامة إلى الأمام للانضمام إلى جهود الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم نحو حلول على نطاق أكبر " .

وفي الأسبوع الماضي ، صوت البرلمان الأوروبي لصالح فرض حظر كامل على المواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة ، بما في ذلك قشات العصير وأدوات المائدة البلاستيكية ، في محاولة للحد من التلوث.

وبحسب الخطة المتفق عليها سيتم القضاء على المنتجات البلاستيكية غير الضرورية من عام 2021.

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