صحراء كاليفورنيا تحتضن أغرب منزل شيد من الصخور (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يستطيع الإنسان بعبقريته المعمارية وحماسته تطويع الطبيعة قصد العيش في ظروف كان من الصعب العيش فيها سابقا، وفوق هذا فهو يبدع في أقساها ويمنح لنفسه صلاحية العيش رغم الخطورة المحيطة..



في هذا الصدد، أمضى المهندس المعماري الأمريكي "كندريك بانغس كيلوغ"، زهاء 5 سنوات في بناء منزل بتصميم غريب في صحراء كاليفورنيا، وأطلق عليه اسم " منزل الصحراء"، وتظهر الصور التي التقطها المصور "لانس جيربر"، التصميم الغريب للعقار الذي تبلغ مساحته 430 مترا مربعا، والذي تحيط به صخور ضخمة تم تجميعها من صحراء "موهافي"، وقال المالك الجديد للمنزل، إن الهدف الذي يكمن وراء شرائه للعقار هو الحفاظ عليه كعمل فني، وليس اتخاذه كمسكن له، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل أونلاين البريطانية.

وتشكل الصخور جزءا لا يتجزأ من العقار من الخارج والداخل، كما يضم المسكن الغريب ثلاث غرف للنوم وثلاثة حمامات فاخرة، إضافة إلى قاعة لتناول الطعام، وسلم طويل، تظهر الصور إحدى غرف النوم التي تتميز بإطلالتها على المناظر الطبيعية الصحراوية المذهلة، وبسقفها المتداخل مع ألواح الزجاج..

ولضمان مزج المنزل بمحيطه الطبيعي، استخدم المصمم مزيجا من الصخور والإسمنت والفولاذ والزجاج والنحاس، كما يذكر أن المنزل، لم يكن معروفا للعامة حتى تم عرضه للبيع مقابل 3 ملايين دولار في عام 2014، واشتراه أحد المسؤولين التنفيذيين في "فيسبوك"..



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