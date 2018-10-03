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بطريقة درامية.. عامل توصيل بيتزا ينقذ إمرأة من الموت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أراد عامل توصيل البيتزا جوزيف غراندي تسليم طلب إلى منزل أحد الزبائن بمقاطعة شبيويغان في ولاية ويسكونسين الأميركية، ضمن عشرات الطلبات التى يقوم بتسليمها يومياً 

يقول غراندي " كان تسليم إعتيادى حتى فتح الباب رجل فى الخمسين من العمر، ولكنى لاحظت شيئاً غريباً خلفه "

لاحظ غراندي إمرأة  تقف خلف الرجل في وضع غير طبيعي، كان يبدو عليها التوتر وإحدى عينيها مكسوة بالسواد، وكأنها تعرضت الى لكمة قوية.

همست المرأة لـ غراندي من خلف الباب " ساعدنى " وحين ذهب الرجل لجلب الاموال المستحقة للدفع ، إقتربت المرأة لتطلب من غراندى أن يتصل بالشرطة.

لم يتردد غراندي ، وبمجرد وصوله إلى مقر عمله القريب من ذلك المنزل ، اتصل بأقرب مركز للشرطة .

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"ساعدوني أرجوكم ، ادخلوا، ساعدوني" قالت المرأة ذلك لحظة وصول الشرطة، رفض الرجل فتح الباب، لكنه رضخ للامر بعد تهديد الشرطة بإقتحام المنزل واضافة تهمة مقاومة السلطات .

صرحت الشرطة بأن الرجل يدعي "دين هوفمان". يبلغ من العمر 55 عاما، كان على علاقة مع المعتدى عليها التي تكبره بعامين ، ويوم الأربعاء الماضي دخل هوفمان بيتها من دون سابق إنذار، وعندما هددته بإبلاغ الشرطة، قام بضربها و تقييدها بسلك كهربائي وتكميمها، حسب تقرير الشرطة.

خلال التحقيقات، عثرت الشرطة على سلاح ناري في سيارة هوفمان كان من المفترض أن يجلبه معه إلى منزل صديقته السابقة ، وتم اعتقاله بتهم عدة من بينها الخنق والحبس غير القانوني والسطو والترويع، ووضع أيضا تحت المراقبة بسبب تهديدات بالانتحار أومأ بها خلال تعديه على المرأة.

قالت المرأة: "راودنى شعور بأنني كنت سأموت تلك الليلة ، لولا ظهور عامل البيتزا "

فقد غراندي أي اتصال بالمرأة، لكنه فوجئ الاثنين الماضي بزيارة من ابنها إلى مكان عمله، للتعبير عن امتنانه لما قام به من خطوة أنقذت حياة والدته.

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