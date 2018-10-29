10 حيل ذكية لحماية طفلك باستخدام أشياء بمتناول اليد (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارت العربية المتحدة

تشكل سلامة الأطفال الهاجس الأول والأخير بالنسبة لجميع الآباء والأمهات، خصوصا بعدما شغلت ساعات العمل الحيز الأكبر من وقت معظم الأسر، وفي سن مبكرة يبدأ الطفل باكتشاف محيطه حبوا أو بمشية متثاقلة، وهذا ما يمكن أن يتسبب بأذية مباشرة له قد تصل حد الخطورة.. هنا لا بد من اتخاذ الإحتياطات الضرورية لإبقاzi حرا ولكن شرط تأمين سلامته.

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وثمة أشياء مخصصة لرعاية الأطفال مثل العربات المتحركة والاسرّة المحاطة، لكن يحتاج الأمر الى الإبتكار بعض الشيء للإحساس بالطمأنينة الكاملة على الطفل في فضاء المنزل.. وإليكم بعض الحيل الذكية التي تفيد الغرض وفقا لموقع brightside:

قوارير حبوب منع الحمل لتخزين حلوى الأطفال

المقبض الشريطي لتأمين وعاء المرحاض وإبقائه مغلقا

سجادة اليوغا على الحائط يمكن أن تجعل نوم الطفل أكثر أمانًا.

القليل من طلاء الأقمشة لجعل الجوارب غير قابلة للانزلاق

ربطة الشعر هي وسيلة سهلة لإبقاء الخزائن مغلقة

ويمكن استخدام وشاح لهذا الغرض أيضا.

قواطع مصنوعة من صناديق خشبية جيدة لتأمين محيط شجرة الميلاد أو أي شيئ بهذا الحجم في المنزل .

يمكنك استخدام شبكة متوفرة في المتاجر لمنع طفلك من المرور عبر مساند الأدراج

كرة تنس جيدة لحماية الطفل من الإرتطام بالحواف الحادة

يمكن حياكة غطاء أو استخدام جورب واسع ينزلق فوق مقبض الباب ليصعب على الطفل فتحه والخروج من البيت.

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