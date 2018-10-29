سيدة لم تتناول سوى الفاكهة طوال 27 عاما.. هل تأثرت صحيا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

قررت البريطانية آن أوسبورن، 52 عاماً، التي تعيش في ولاية «كوينزلاند» بأستراليا، التمادي في اتباع أنظمة غذائية صارمة.

لم تكتفِ أوسبورن بأن تكون نباتية «vegetarian»، أو حتى نباتية صرفة «vegan»، أي أن تمتنع تماماً عن تناول المنتجات الحيوانية، بما في ذلك البيض والألبان، وليس اللحوم فحسب، بل أوغلت في اتباع النظام النباتي، فصارت «fruitarian»، أي لا تتناول إلا الفاكهة.

لم يدخل معدة أوسبورن من أصناف الطعام إلا الفاكهة فقط منذ 27 عاماً. وقالت أوسبورن لصـــحيفة «ديلي ميل» - النسخة الأسترالية إنها منذ أن كانت في العشرينيات من عمرها رأت أنها لن تستطيع تناول اللحوم والبيض ومنتجات الألبان لأسباب أخلاقية تتعلق بمعتقداتها وآرائها الخاصة.

وعليه، قررت أن تكتفي بتناول الفاكهة فقط، ولا شيء سواها، واستطاعت الالتزام بهذا النظام الغذائي البالغ القسوة على مدى 27 عاماً كاملة، فهي تأكل الموز، والمانجو، والأفوكادو، والبابايا.

ومن خلال هذا النظام، تتناول أوسبورن نحو 10 قطع من الفاكهة يومياً. وحسب التقسيم الأسبوعي، تأكل السيدة أوسبورن 20 حبة من الموز، و14 ثمرة أفوكادو، و4 ثمرات أناناس أسبوعياً.

وتؤكد أوسبورن أن هذا النظام القاسي لم يؤثر سلباً على صحتها مطلقاً. لذا، فهي لم تفكر قط في التخلي عنه. وقالت: «أعتقد أن الحمية التي أتبعها أفضل للبيئة».

مصدر الصور: dailymail.co.uk

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