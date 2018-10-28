عالسمع | صور للمبادرة التطوعية للتنظيف في السنانية بمصر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( عالسمع Abou Mohamed )

في مجال العمل التطوعي والاجتماعي أرسل الصديق Abou Mohamed لمجموعة عالسمع التابعة لأخبار الآن على فيسبوك ، صوراً لمبادرة تطوعية جرت في قريته السنانية في محافظة دمياط في مصر .

المبادرة المجتمعية قامت بها جميعة الائتلاف الخدمي بالسنانية بسواعد أعضائها الذين قاموا بتنظيف القبور في المنطقة، يوم أمس.

وستستمر فعاليات هذه المبادرة الأسبوع المقبل حتى الانتهاء من تنظيف جميع القبور .

وقد أرسل لنا الصديق أبو محمد العديد من الصور التي تظهر التكافل الاجتماعي لآبناء السنانية كباراً وصغاراً ، الذين بادروا بتنظيف القبور بدون مقابل .

والسنانية هي إحدى قرى محافظة دمياط في جمهورية مصر العربية التي تقع بين النيل وميناء دمياط و كفر البطيخ ورأس البر وبها القناة الملاحية .

يذكر أن جمعية الائتلاف الخدمي بالسنانية جمعية تطوعية بحتة تهتم بإصلاح المنطقة عبر أنشطتها التوعوية والخدمية تحت شعار (الكل في واحد )

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