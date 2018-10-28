الصين.. طفل يهدد برمي نفسه من الطابق الـ33 والسبب؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة( shanghai.ist )

لا أريد الذهاب للمدرسة ، هذه العبارة التي ظل طفل بعمر ال8 سنوات يرددها من أعلى حافة برج مكون من 33 طابق في الصين ، فكيف تعاملت فرق الانقاذ مع هذا الوضع الحرج ؟



رصد عمال البناء في شارع بمدينة "بيجي" الصينية طفلا صغيرا يبلغ من العمر 8 سنوات ويقف على حافة المبنى، ويبكي قائلا إنه لا يريد الذهاب إلى المدرسة.



وبحسب التقارير المحلية، تم استدعاء فرق الطوارئ وظهر رجل إطفاء في مقطع فيديو يتحدث مع الطفل بهدوء حتى أمسك به وربط حبلا حول خصره حتى يتمكن زملاؤه من سحبه إلى بر الأمان.





وكشفت أن الطفل كان يتعرق ويرتجف عندما وصل رجال الإنقاذ إليه وكان يبكي لعدم رغبته في الذهاب إلى المدرسة.



يشار إلى أن الأطفال في الصين يعانون من ضغوط هائلة في الدراسة حتى يتم قبولهم في كليات مرموقة. وفي وقت سابق من هذا العام، قفزت طالبة عمرها 12 عاما من الطابق الخامس بعدما فشلت في إنجاز كل واجباتها المدرسية خلال العطلة الشتوية.



ولحسن الحظ سقطت على وسادة هوائية وُضعت على الأرض من قبل رجال الإنقاذ، وعانت من إصابات طفيفة.

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