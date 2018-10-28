اعتقال مسن تخطى المئة سنة لاتهامه بالإعتداء الجنسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



رغم كبر سنه اقترف رجل تعدى مئة سنة تقريبا جريمة تحرش في حق زميلة مقيمة في دار المسنين..

حيث تحول هذا الرجل المسن (102 سنة) إلى أحد أكثر المجرمين المطلوبين في منطقة "نيوساوث ويلز" بعد اعتقاله في "سيدني" الأسترالية..

هذا الرجل الذي كسر حاجز المئة عام، يعيش في دار لرعاية المسنين وقبض عليه بتهمة الاعتداء الجنسي والتصرف غير اللائق تجاه زميلة مقيمة في الدار تبلغ من العمر 94 عاما، واحتجز المسن في مركز الشرطة قبل أن يتم إطلاق سراحه في وقت لاحق بموجب كفالة مالية، بانتظار جلسة محاكمته المقررة في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وفق "odt"..

وبحسب القانون الأسترالي قد يواجه الرجل العجوز الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، كما يجدر الذكر، أنه وبحسب القانون الأسترالي، قد تندرج بعض التصرفات كلمس الأماكن الحساسة والإيحاءات الجنسية دون موافقة الضحية تحت فعل "الإعتداء الجنسي"، وليس بالضرورة أن تكون قد حصلت ممارسة جنسية فعلية..

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