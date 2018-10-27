الصدفة دفعت صياد أسترالي لإصطياد سمكة الحظ "الذهبية"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد يقودك الحظ في بعض الأحيان إلى طريق لم تكن تدر أنها تأخذك إلى الفوز رغم أن غيرك يسلكها، حيث تلعب الصدفة دروها كذلك!

في موضوع ذي صلة، لم يلحظ أحد الصيادين من مدينة "داروين" الأسترالية، أنه اصطاد سمكة، يمكنه الحصول باستخدامها على 10 آلاف دولار أسترالي، وذكر موقع "ABC News"، أن الأسترالي "باسيل تي أهو"، اصطاد سمكة "باراموند"، أوائل شهر أكتوبر الجاري، ووضعها في الثلاجة لمدة أسبوعين..

وعندما أخرجها ليطهوها لوجبة الغداء، لاحظ الصياد عليها علامة حمراء صغيرة كتب عليها "31 مارس 2019"، أدرك المحظوظ الأسترالي أنه اصطاد واحدة من أسماك اليانصيب التي تم إطلاقها في أنهار الإقليم الشمالي للبلاد، للسنة الرابعة على التوالي، بغية تشجيع السياحة في هذه المناطق..

ويحصل من يصطاد واحدة من هذه الأسماك قبل انقضاء المهلة المحددة المذكورة في الملصق الموجود عليها، على جائزة نقدية كبيرة. وفي حالة صيادنا المحظوظ، سيتسلم مبلغ 10 آلاف دولار أسترالي، أي نحو 7600 دولار أمريكي. وأشار "باسيل" إلى أنه سيعطي والده المسن (83 عاما) جزءا من المبلغ وسيوزع مبالغ أخرى لأقاربه، ويذهب في زيارة إلى مسقط رأسه في "نيوزيلندا" بالمبلغ المتبقي..



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