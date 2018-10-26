لأول مرة.. هولندا تفتتح طريقا رسميا للمشي بسخافة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



هل سمعت المشي بسخافة في الطرقات؟ وهل خطرت ببالك سابقا؟ هي مجرد فكرة لكن تم تطبيقها فعليا!

افتتحت مدينة "سبيجكينيس" غرب هولندا، طريقا رسميا "للمشي بسخافة"، وسط أكثر شوارعها ازدحاما، حيث خصصت له علامة مرورية، الأولى من نوعها في العالم.. وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية اليوم الخميس 25 أكتوبر/ تشرين الأول، أن المجلس المحلي في المدينة الهولندية دشن الطريق الجديد، تكريما للمجموعة البريطانية للكوميديا السريالية "مونتي بايثون"، والتي اشتهرت في سبعينيات القرن الماضي..













وصف "ألدرمان ميجنانس" العضو في مجلس "سبيجكينيس"، إنشاء الطريق بالفكرة الرائعة، حيث سيجعل الناس يعبرونه والابتسامة ترتسم على وجوههم، مبينًا أن قواعد الطرق الأخرى سترى بشكل طبيعي، وأكد "ميجنانس"، أنه في حال سبب "المشي بسخافة” تشتيتًا، وتهديدًا للسلامة على الطرق، سيتم إغلاق الطريق"..

وتُحيي مدينة "برنو" في الجمهورية التشيكية، مناسبة تُقام مطلع كل عام، للمشي بسخافة، وذلك إشادة بمجموعة "مونتي بايثون".

اقرأ أيضا:

7 حقائق تجعل من "هولندا" بلد "المستقبل" بدون منازع