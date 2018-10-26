كيف احتفلت حديقة حيوانات لندن بعيد الهالوين؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تحتفل حديقة حيوانات لندن في العاصمة البريطانية بعيد الهالوين مبكرا إذ استقبلته القرود السنجابية وزرافات الحديقة وقبيلة من الغوريلا، حيث ظهرت مستمتعة بالحلوى التي وضعت لها في القرع المزخرف على هيئة وجوه كما جرت العادة في أعياد الهالوين.

اقرأ : "قبلة الموت" تصيب مولودة جديدة بفيروس وتنهي حياتها

حيث أعدوا حراس حديقة لندن مفاجآت أخرى للحيوانات في القرع مثل زخرفتها حشوها بأوراق الشجر أو تدليتها بحبال لتسلية القرود الصغيرة.

اقرأ أيضا: لأول مرة.. هولندا تفتتح طريقا رسميا للمشي بسخافة (صور)