قطعة نقدية بقيمة زهيدة.. تساوي حاليا "مليون دولار"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد يهوى البعض جمع القطع النقدية من باب الهواية فقط، فهل تتخيل أن تصبح قطعة نقدية من فئة "1 سنت" في الولايات المتحدة قد تصل قيمتها فيما بعد لمليون دولار؟!

فعليا، أصبحت واحدة من القطع النقدية الأصلية التي كانت تساوي قيمتها سنة 1762 تساوي حاليا مليون دولار عندما تُعرض للبيع في المزاد، وعلى الرغم من حجمها الصغير، إلا أن لهذه العملة قيمة كبيرة في تاريخ البلاد، وسيتم عرضها للبيع في المزاد، من قبل دار مزادات "ستاكس بورز غاليريز" في ولاية كاليفورنيا..

وتقدر قيمة هذه العملة الخاصة بمبلغ مليون دولار، أو ما يعادل 100 مليون مرة من قيمتها الأصلية، وفقاً لشركة ستاكس بورز غاليريز، التي قالت إنها ستعرض العملة في معرض بمدينة بالتيمور، بحسب صحيفة "سي بي إس نيوز"، وبتكليف من "توماس جيفرسون"، تم صك عدد قليل من هذه العملات، كمثال على ما كانت الحكومة الأمريكية المشكلة حديثا تدرس إنتاجه في ذلك الوقت..

وكان من المفترض أن يتحدث جورج واشنطن عن القطع النقدية من فئة 1 سنت أمام الكونغرس في خريف عام 1792، لكن كاتب الخطاب في ذلك الوقت، ألكسندر هاملتون، تجاهلها بشكل غير متوقع، وتحدث فقط عن العملات النقدية من فئة 5 سنت الفضية التي تم إنتاجها بكميات كبيرة، وقال "بريان كندريلا"، رئيس ستاكس بورز غاليريز "سيشعر المشتري الذي يحصل على هذه القطعة النقدية بالفخر، لمعرفة أن من المحتمل جدا أن تكون قد وصلت إلى يد المؤسسين للولايات المتحدة، مما يجعلها جزءاً خاصاً جداً من التاريخ الأمريكي"..



مصدر الصورة موقع (سي بي إس نيوز)

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