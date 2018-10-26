"قبلة الموت" تصيب مولودة جديدة بفيروس وتنهي حياتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعتبر تقبيل الطفل خصوصًا في الأشهر الثلاثة الأولى من عمره، خطرا عليه، حيث تعمل القبل على انتقال الأمراض الفيروسية والبكتيرية إليه، نتيجة ضعف مناعته، وأيضا انتقال الميكروبات الطبيعية الموجودة في فم البالغ السليم إلى طفلك..

وجراء "قبلة الموت" توفيت طفلة حديثة الولادة، بعد إصابتها بفيروس الهربس الوليدي، وهو حالة نادرة وخطيرة، ينتقل فيها فيروس الهربس البسيط "HSV-1" من الأم إلى طفلها، وتدعي"أبيجيل روز فريند"، البالغة من العمر 19 عاما، أن طفلتها أليز كانت في صحة جيدة لمدة 36 ساعة بعد ولادتها، قبل أن تصاب بالحمى، وتصبح خاملة وتفقد أي اهتمام بالغذاء، وفق صحيفة "دايلي ميل".

سرعان ما تدهورت حالة الطفلة حيث كان المرض "يأكل رئتيها ودماغها"، ما جعلها تكافح من أجل التنفس وتعاني من نوبات مرضية، وبعد ثمانية أيام من ولادتها، أخبر الأطباء "أبيجيل"، وزوجها "تايلر هينسلي" البالغ من العمر 26 عاما، عن الموت الدماغي لأليزا، وقاموا بفصل أجهزة دعم التنفس عنها، وفي وقت لاحق، أخبر الأطباء الأم بأن طفلتها أصيبت بالفيروس بعد أن قبلها شخص مصاب به، حيث يظهر عادة في شكل قرحة باردة..

على الرغم من أن الأطباء أخبروا "أبيجيل"، من "أوكلاند بولاية ميريلاند"، أن صحة ابنتها ليست على ما يرام بسبب قبلة أو بعد أن لمستها يد ملوثة لشخص مصاب بالفيروس، إلا أنها وزوجها لم يتمكنا من معرفة الشخص الذي نقل إليها العدوى، حيث جاء لزيارتها بعد الولادة عدد من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، وربما كان الشخص أحد الأطباء الموجودين.

فقد كانت أليزا بصحة جيدة "لمدة يوم ونصف، فيما استغرق الفيروس ستة أيام ونصف لتدمير جسدها بالكامل"، وفقا لأبيجيل، التي قالت: "لقد تضخم دماغها بشكل سيئ للغاية وكانت رئتاها منتفختان لدرجة أنك تستطيع رؤية جميع الأوردة في صدرها".

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