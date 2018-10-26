بالخطأ.. إنزال عربة عسكرية في حديقة أطفال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

سقطت عربة عسكرية أميركية من نوع "همر" على منطقة سكنية، بعدما تم إنزالها من طائرة بالمظلات في حديقة مخصصة للعب عادة ما تعج بالأطفال في مدينة جونسونفيل ، في ولاية نورث كارولينا، إلا ان أحدا لم يصب بأذى. وكان من المفترض ان يتم إنزال العربة في قاعدة عسكرية إلا أنها أخطأت القاعدة التي كان لابد أن تهبط فيها، وفق ما أظهرت صور التقطت للحادثة.

وارتطمت العربة العسكرية بالأرض وأحدثت دويا عاليا، ما أرعب السكان، إذ سقطت بين منزلين، وعلى بعد 11 كيلومترا من القاعدة العسكرية، التي كان من المفترض أن تهبط فيها. وتزن عربة همر العسكرية ثلاثة أطنان، وسقطت في منطقة غالبا ما يستخدمها الأطفال للعب، بحسب ما قال سكان المنطقة، الذين أكدوا أنه لم يصب أحد بأذى.

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وأفاد شهود عيان أنهم سمعوا صوت ارتطام العربة بالأرض، وشاهدوا لاحقا المظلات وهي تهبط في مكان الحادث، وأكدوا أنهم أصيبوا بالذعر والخوف من رؤية هذا المنظر. وقالت شاتوانا روس، المقيمة في المنطقة: "هذا المكان يلعب فيه أطفالنا غالبا، ولحسن الحظ أنهم كانوا في المدرسة عندما سقطت العربة من السماء".

وتم إسقاط العربة العسكرية بواسطة طائرة شحن من طراز C-17 كجزء من تمرين كان يقوم به جنود لاختبار العمليات الخاصة المحمولة جوا. وقالت السلطات في الولاية إن الحادث "قيد التحقيق".

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