اذا لم تضحكك أي من هذه الصور.. لا شيء سيضحكك أبداً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( buzzfeed )

اذا كنت في مزاج سيء تعال وتفرج على هذه الصور ، ربما إحداها ستجعلك تضحك ، أو حتى تبتسم.

مجموعة من الصور المضحكة التي جمعها موقع buzzfeed ستغير مزاجك

1- ميلاد أسطورة

موظف هاتف الطوارئ : هنا الطوارئ ، كيف يمكنني أن أساعد؟

المتصل : زوجتي تلد ، ولا أعرف ماذا أفعل !

موظف هاتف الطوارئ : المولود الأول ؟

المتصل : كلا ، أنا زوجها .

2- هذا قد يقضي على دوريتوس

3-مغامرات الفتى ساندويتش ( كأنه سبونج بوب؟ )

4- الاصدار التحديثي لعلاء الدين

5- تشابه مميت

6- الغياب عن عيد الشكر

شاب لم يحضر احتفال عائلته بعيد الشكر ، فأضاؤوا له شمعة .. هو يقول بأنه عائلته تصرفت وكأنه مات !

7- قصة صورة

- سألتقط لك صورة

انا - حسناً.. دعني استعـ...

- كليك

مصدر الصور : buzzfeed

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