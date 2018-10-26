اذا لم تضحكك أي من هذه الصور.. لا شيء سيضحكك أبداً
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( buzzfeed )
اذا كنت في مزاج سيء تعال وتفرج على هذه الصور ، ربما إحداها ستجعلك تضحك ، أو حتى تبتسم.
مجموعة من الصور المضحكة التي جمعها موقع buzzfeed ستغير مزاجك
1- ميلاد أسطورة
موظف هاتف الطوارئ : هنا الطوارئ ، كيف يمكنني أن أساعد؟
المتصل : زوجتي تلد ، ولا أعرف ماذا أفعل !
موظف هاتف الطوارئ : المولود الأول ؟
المتصل : كلا ، أنا زوجها .
2- هذا قد يقضي على دوريتوس
3-مغامرات الفتى ساندويتش ( كأنه سبونج بوب؟ )
4- الاصدار التحديثي لعلاء الدين
5- تشابه مميت
6- الغياب عن عيد الشكر
شاب لم يحضر احتفال عائلته بعيد الشكر ، فأضاؤوا له شمعة .. هو يقول بأنه عائلته تصرفت وكأنه مات !
7- قصة صورة
- سألتقط لك صورة
انا - حسناً.. دعني استعـ...
- كليك
مصدر الصور : buzzfeed
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