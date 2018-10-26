عاجل

اذا لم تضحكك أي من هذه الصور.. لا شيء سيضحكك أبداً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( buzzfeed ) 

 

اذا كنت في مزاج سيء تعال وتفرج على هذه الصور ، ربما إحداها ستجعلك تضحك ، أو حتى تبتسم.

مجموعة من الصور المضحكة التي جمعها موقع buzzfeed ستغير مزاجك 

 

1- ميلاد أسطورة 

موظف هاتف الطوارئ :  هنا الطوارئ ، كيف يمكنني أن أساعد؟ 

المتصل : زوجتي تلد ، ولا أعرف ماذا أفعل !

موظف هاتف الطوارئ : المولود الأول ؟ 

المتصل : كلا ، أنا زوجها .

2-  هذا قد يقضي على دوريتوس 

 

3-مغامرات الفتى ساندويتش  ( كأنه سبونج بوب؟ )

 

 

4- الاصدار التحديثي لعلاء الدين 

 

 

5- تشابه مميت 

 

6- الغياب عن عيد الشكر 

شاب لم يحضر احتفال عائلته بعيد الشكر ، فأضاؤوا له شمعة .. هو يقول بأنه عائلته تصرفت وكأنه مات !

7- قصة صورة 

- سألتقط لك صورة 

انا - حسناً.. دعني استعـ... 

- كليك 

مصدر الصور : buzzfeed 

اقرأ أيضاً : 

كادبوري تعلن عن انتاج بيضة أوريو بحجم كبير.. هل ستجربها؟

حقائق مرعبة عن جذور "الهالويين".. ستغير رأيك في الاحتفال به!

 

#أمريكا #ضحك #صور #طرائف

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المزيد من الصور

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...