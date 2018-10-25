قصر الحصن يفتح أبوابه للجمهور 7 ديسمبر

أخبار الآن | ابوظبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، أمس، عن افتتاح موقع «الحصن» يوم 7 ديسمبر. ويشكّل هذا المشروع الطموح، وجهةً ثقافيةً جديدةً في أبوظبي. ويشكّل الافتتاح الرسمي احتفالية عالمية بالتاريخ والإرث الثقافي لأبوظبي؛ وذلك بالتزامن مع إقامة برنامج عام؛ احتفاءً بهذه المناسبة على مدى عدّة أيام.

ويُعد «الحصن» من الصروح العمرانية المتجذرة في وجدان أبوظبي، ويتألف الموقع من أربعة أجزاء مترابطة؛ وهي: «قصر الحصن» و«المجمع الثقافي» والمبنى التاريخي ل«المجلس الاستشاري الوطني» و«بيت الحرفيين».

ويُعدّ «قصر الحصن» أقدم وأعرق موقع تراثي في أبوظبي، ويتكون من بناءين بارزين، هما «الحصن الداخلي» الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1795 تقريباً، و«القصر الخارجي» الذي تم بناؤه في أربعينات القرن العشرين. وكان هذا الصرح شاهداً على تاريخ المدينة النابضة بالحياة على مدى القرنين الماضيين؛ حيث اتخذت منه العائلة الحاكمة مقراً لها في البداية، ثم أصبح مقراً للحكومة والمجلس الاستشاري والأرشيف الوطني.

تحول القصر إلى متحف وطني بعد مرور عدة سنوات من أعمال الترميم والصيانة؛ حيث يبرز كنصب حضاري، يعكس تطور المدينة من منطقةٍ استقرار التجمعات السكانية، التي اعتمدت على صيد السمك واللؤلؤ في القرن الثامن عشر، إلى واحدة من أروع المدن العالمية الحديثة؛ لتقف إرثاً حضارياً شامخاً في قلب المدينة النابض بالحياة.

وبعد تجديده مؤخراً تحوّل «المجمع الثقافي» إلى بناء متميز يستضيف برنامجاً للفنون البصرية وعروض الأداء، إلى جانب افتتاح أول مكتبة من نوعها مخصصة للأطفال. واحتفالاً بإعادة افتتاح «الحصن» خلال ديسمبر القادم، سيقدم مركز الفنون البصرية التابع للمجمّع الثقافي معرضاً يسلّط الضوء على التاريخ الفني للمبنى، ويقدم نفسه منارةً للفنانين المحليين.

هذا وستتم إعادة افتتاح «المجمع الثقافي» على مراحل؛ حيث يبدأ مع مركز الفنون البصرية الجديد في ديسمبر، الذي يتضمن قاعات عرض واستوديوهات فنية متميزة؛ لاستضافة فنانين مقيمين وورش عمل فنية، بينما سيتم افتتاح القسمين الآخرين، المسرح ومكتبة الأطفال، في عام 2019.

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