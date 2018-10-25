حساب "إنستغرام" يشجع على زواج القاصرات.. يثير غضبا عارما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



أثار حساب مستفز على تطبيق "الانستغرام"، سمي "عروس صغيرة".. سخطا عارما عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب الأسلوب غير اللائق الذي تم من خلاله التعاطي مع زواج القاصرات..



أرفقت هذه الكلمات الفاضحة "بدك عروس صغيرة؟ طلبك أكيد عنا" مع صور لفتاتين صغيرتين عبر حساب أنشئ حديثا على تطبيق "انتسغرام" وموقع "فيسبوك"، ورقم هاتف لبناني تحت عنوان "young 3arous".

اتصل العديد من الأشخاص، بالرقم المتاح على الحساب لمعرفة ان كان الامر حقيقيا أو خدعة فأجابهم رجل قال أنه وسيط بين الأهالي الذين يريدون تزويج بناتهنّ و "العريس" الذي يريد "عروس صغيرة"، وما هي الا ساعات قليلة حتى أقفل الحساب ولم يعد يمكن الدخول اليه عبر مواقع التواصل بعد حملة تبليغات من مستخدمي الإنترنت والناشطين في لبنان..

من جهتها، أشارت جمعية "حماية" التي تعنى بمكافحة العنف ضد الأطفال الى انها تواصلت مع "مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية" الذي أكد متابعة الملف والإجراءات المناسبة لوقف هذا التسويق الذي ينتهك حقوق الطفل، كما أكدت انها ستتقدم بإخبار امام النيابة العامة اليوم الخميس 25 أكتوبر/ تشرين الأول.

واعتبر البعض أنه ربما يكون ذلك جزءا من حملة تسويقية تهدف إلى التوعية بمخاطر زواج القاصرات، رغم ذلك فإن الأسلوب مستفز ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف على امل ان تصل التحقيقات إلى تحميل المسؤوليات بشكل واضح ومنع تكرار هذا الانتهاك الفاضح للطفولة..



مصدر الصورة (egyptindependent)

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