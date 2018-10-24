بالفيديو: سقوط طائرة مقاتلة فوق أكثر طرق لوس أنجلوس ازدحاما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

سقطت طائرة مقاتلة قديمة من طراز الطائرات النازية التي حلّقت أثناء الحرب العالمية الثانية، على أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاماً في لوس أنجلوس، أما الجانب السار في هذه القصة فهو نجاة الطيار بأعجوبة. هذا وقد سقطت الطائرة بعد ظهر يوم الثلاثاء 23 أكتوبر/تشرين الأول على الطريق السريع 101 فى اجورا هيلز - خارج لوس انجلوس - واشتعلت فيها النيران.

جسر جوي "ألبي" يبقي قرى فرنسية معزولة على قيد الحياة

وبطريقة ما، نجح الطيار في تجنب أي سيارة على الطريق السريع، وقد مزق أحد الأجنحة الحاجز المنصّف للطريق، في مشهد سبب ارتباكا كبيرا في حركة السير. وما زاد الأمر سوءً هو اندلاع النيران في بدن الطائرة ما اثار مخاوف بانفجار خزان الوقود.

ويبدو أن الطائرة هي طراز Bf-109، الألمانية. ومن غير الواضح ما إذا كانت الطائرة نسخة طبق الأصل أو مزيفة، وكان الطيار هو الشخص الوحيد الذي كان على متن الطائرة، ولم يصبه بأي أذى. وفقا لموقع "tmz" الإلكتروني.

اعتقال متحرش على متن طائرة برر فعلته بمقولة لـ"رئيس البلاد"

مصدر الصورة: موقع "tmz" الإلكتروني.