أهداها "لامبورغيني" طلباً للزواج.. فرفضت! ( فيديو )

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

المال حقاً لا يشتري كل شيء ، لا سيما الحب، والدليل هو انتشار مقطع فيديو جديد يظهر رفض شابة صينية لعرض مغرٍ من رجل ثري يحبها، إذ حاول استمالتها بتقديم هدية ثمينة، عبارة عن سيارة رياضية من طراز "لامبورغيني".



ويوثق المقطع كيف اقترب الرجل من الفتاة في ساحة عامة تعج بالناس، حاملا باقة من الورود ولافتا انتباهها إلى السيارة الرياضية التي اشتراها كهدية ثمينة، في محاولة لنيل إعجابها.



وحدثت المفاجأة عندما رفضت الشابة عرض الرجل أمام الناس وسارعت إلى مغادرة المكان، تاركة إياه في موقف محرج جدا، حيث جن جنون الرجل وأخذ يتصرف بطريقة عنيفة وعشوائية.

اقرأ أيضاً :

فندق خاص لذوي الوزن الزائد فقط (صور)

لبنان: مبادرة استثنائية ومبتكرة "متجر خاص بالمكفوفين"