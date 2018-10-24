أمريكي يفوز بـ1.6 مليار دولار في اليانصيب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( صحف )

فاز شخص واحد، على الأقل بحسب تقارير، بأكبر جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة.

وجرى السحب على يانصيب (ميغا مليونز) التي بلغت الجائزة الكبرى فيها 1.6 مليار دولار الليلة الماضية. ويقول مسؤولو اليانصيب في ولاية ساوث كارولينا إن تذكرة واحدة تحمل الأرقام الستة الفائزة بيعت في الولاية.

ودفعت قيمة الجائزة الأمريكيين إلى التسابق لتحقيق أحلامهم في شراء أكثر من منزل وسيارة، ومساعدة أفراد الأسرة والأصدقاء المعوزين، والتمتع بالتقاعد المبكر.

وسيحصل صاحب التذكرة على قيمة الجائزة كاملة، إن كان هو الوحيد الذي حملت تذكرته الأرقام الصحيحة، أو على جزء منها، إذا تأكد فوز تذاكر أخرى تحمل الأرقام الستة الفائزة.

وكانت الأرقام الفائزة: 5، 28، 62، 65، 70، إضافة إلى رقم الميغابول، وهو 5.

يشار ألى أن جائزة اليانصيب (ميجا مليونز) الأمريكية حققت قيمة قياسية بلغت 1.6 مليار دولار وهي أعلى قيمة لجائزة يانصيب في العالم بعدما لم يظفر بالجائزة الكبرى أي فائز.

وكانت أكبر جائزة مسجلة في تاريخ يانصيب (ميجا مليونز) بقيمة 656 مليون دولار وذلك في عام 2012.

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