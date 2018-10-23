"TAKEME" أول دراجة تسوّق كهربائية مخصصة للمسنين (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعد التنقل بغرض التسوق أو التنزه مسألة متعبة بل وقد تكون مؤلمة بالنسبة للمسنين، وهذا ما دفع شركة رائدة في مجال الحلول المبتكرة، لإنتاج دراجة كهربائية تدعى "TAKEME" خفيفة الوزن وسهلة الإستخدام، توفر خدمة الركوب والتحميل في آن واحد.

وتعد الشركة بأن هذه العربة أو الدراجة يمكنها أن تتنقل بيسر وسهولة بين مراكز التسوق والمحال التجارية علاوة على سهولة حركتها على الشوارع المعبدة والأرصفة. وتقلل قابليتها للنقل من مشاكل مثل حركة المرور غير الملائمة ومواقف السيارات والتخزين، مما يخلق تجربة نقل وتسوق سلسة.

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كما يوفر تصميم الدراجة "TAKEME" ثلاثي العجلات استقرارًا وسلامة أفضل لكبار السن، تأتي الدراجة مع صندوق تخزين قابل للفك لسهولة الوصول والتنظيم والتنظيف. كما تأخذ آلية طي الدراجة في الاعتبار الظروف المادية للمسنين، والتفاوت الزمني للأعمار مستخدميها.

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مصدر الصور: موقع "red-dot.sg"