للوالدين .. تحضير أطفالك للمدرسة يساوي يوم عمل إضافي

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)



ذكرت دراسة حديثة، أن تحضير الآباء والأمهات أطفالهم للمدرسة واندفاعهم صباحًا لإنهاء الأعمال المنزلية، يعادل يوم عمل إضافي في الأسبوع.

وبحسب صحيفة "ميرور"، شمل البحث حوالي 2000 فرد من أولياء الأمور العاملين الذين أكملوا حوالي 43 مهمة قبل أن يذهبوا للعمل.



وتضمنت قائمة الأعمال اليومية: تحضير وجبة الإفطار للأطفال ونقلهم للمدرسة ووضع الغسيل وكي الملابس، وإعداد قائمة مهام لليوم التالي.



وقال معظم الآباء، الذين شاركوا في هذا الاستطلاع، إنهم يشعرون في الأغلب بأنهم يقومون بعمل يوم كامل.



وأوضح متحدث باسم شركة "كيلوجز"، التي أجرت هذه الدراسة، أن تلك المهام التي يقوم بها الآباء اتجاه أطفالهم تعد حالة من النشاط والعمل وكأنهم يعملون ليوم إضافي كل أسبوع.



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