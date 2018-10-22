"يوم الموتى" في المكسيك.. جماجم وهياكل عظمية في الشوارع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

انطلقت فعاليات يوم الموتى فى مدينة مكسيكو سيتى، حيث رسم المشاركون فى الفعاليات على وجوههم شخصية "كاترينا" ، وهى شخصية مكسيكية تعرف أيضًا باسم "The Elegant Death".

ويُعد من أكبر الاحتفالات فى المكسيك، ذلك أنه يُذكر العائلات بذويهم الذين رحلوا عن الدنيا.

وخرج المئات فى شوارع العاصمة المكسيكية للاحتفال بـ"يوم الموتى"، عن طريق استعراضهم بارتداء أزياء تشبه الهياكل العظمية.

وتعد الجماجم هى الرمز الرئيسى لهذه الاحتفالية، حيث يرسم المشاركون أشكال جماجم مزخرفة على وجوههم، ويحرص المكسيكيون على مشاركة مختلف الأجيال فى هذا الاحتفال حفاظا على الثقافة المكسيكية.

كذلك، يقدم خبراء التجميل خدماتهم لجعل المشاركين يشبهون "لا كاترينا"، وهى الاسم التى يطلق على شخصية شهيرة فى الثقافة المكسيكية.

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