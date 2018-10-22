مسن هندي قتلته القردة.. والطريقة قريبة من الخيال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تعرف بعض القرود بآسيا بعدوانيتها اتجاه الغريب، كما أنها عادة ما تحاول السرقة والتهجم من أجل أخذ الطعام، لكن نادرا ما نرى قردة على شكل عصابات تتصيد ضحاياها وتحبك خطة محكمة للنيل منها..

في هذا الصدد، سجلت الهند واقعة غريبة حيث قتلت مجموعة "عدوانية" من القردة مسنا هنديا، بطريقة تبدو أقرب إلى عالم الخيال، لكنها حدثت بالفعل، وكان "دهرامبال سينغ"، البالغ من العمر 72 عاما، يجمع قطع الخشب الجاف، قبل ثوان من الحادث الأليم حين شرعت مجموعة من القردة في قذفه بالحجارة من أعلى شجرة، كان يمارس عمله بجوارها.

وقع الحادث الأليم في "تكري" بولاية "أوتار براديش"، الخميس 18 أكتوبر/ تشرين الأول، وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" نقلا عن الشرطة أن القرود أمطرت الرجل بالحجارة من أعلى الشجرة، بعدما جمعتها من مبنى مجاور متهالك، وتوفي الرجل المسن في وقت لاحق في المستشفى من جراء إصابات في الرأس والصدر.

الجدير ذكره، أنه سبق واشتكى قرويون مرارا من عدوانية القرود في المنطقة، لكن تلك الحيوانات محمية بشكل قانوني لحمايتها من الانقراض، وتقدمت عائلة "سينغ" بشكوى رسمية إلى الشرطة بشأن الحادث.



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