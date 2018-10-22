بدل تسليمه للشرطة.. إمرأة تترك طفلا صغيرا في عنوان خطأ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



قد تضطر الأم العاملة الى ترك أطفالها عند أحد أصدقائها أو معارفها لتتمكن من الذهاب إلى العمل من دون أن تعلم أن طفلها يتعرض للإهمال عند هؤلاء الأشخاص خلال فترة غيابها، أو أنها تتركه بين أياد غير أمينة..

في واقعة مشابهة حصلت في أمريكا، كان من المفترض أن تسلم امرأة طفل يبلغ من العمر سنتين إلى والده، لكن تركته بدلا من ذلك في عنوان خطأ في ضاحية "هيوستون" ثم غادرت المكان بسرعة عقب قرع جرس الباب، وقالت الشرطة بولاية "تكساس" الأمريكية إنه كان يشتبه في بادئ الأمر بارتكاب هذه المرأة،‭‭‭‭ ‬‬‬‬وهي إحدى صديقات الأم، تهمة إهمال طفلها بعد أن أظهر شريط مصور جرى تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي المرأة وهي تترك الطفل عند منزل شخص غريب في ضاحية سبرينج بشمال "هيوستون" يوم الخميس 18 أكتوبر/ أيلول.

وقال والد الطفل لمفتشي الشرطة فيما بعد إنه تلقى رسالة نصية من الأم توضح له أن إحدى صديقاتها ستسلمه الطفل في الساعات الأولى من بعد الظهر، ولكن عندما لم يحضر أحد اعتقد أن المرأة غيرت رأيها وغادر المنزل.

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