7 قصص صورية ستجعلك ترى العالم بطريقة مختلفة

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة ( BuzzFeed News )

جمع موقع BuzzFeed News المنوع 7 قصص صورية هي الأكثر تأثيراً حول العالم

صور دافئة للحياة بعد الحياة في السجن من موقع Feature Shoot

النساء في سلسلة صور ساره بينيت "الحياة بعد الحياة في السجن" ، يبحرن في حريتهن ، وبدعوة بينيت إلى غرف نومهن ، يشعر المشاهدون بأنهم يعيشون في تلك الحرية.

يبدو أن السيدات الشابات يخلقن مساحة للسكن تعكس ما كانوا عليه قبل أن توضع حياتهم رهن الاعتقال .

بعض النساء لديهن مجموعة كبيرة من الأشياء الشخصية ، والممتلكات الفردية الأخرى يمكن وضعها داخل خزانة صغيرة ، ولكن جميعها تعبر عن اتصال عميق بغرف نومهم كمساحة آمنة وخاصة وشخصية ، وهو أمر يعكس تجربتهن عندما سلبت منهن حريتهن ومنطقتهن الآمنة .

صور هيب هوب نادرة اكتشفت في كتاب جديد من مجلة paper

هناك علم في تطوير وتعديل الصور عندما يتعلق الأمر بتصوير فناني الهيب هوب .

ودائما ما تنشأ علاقة خاصة بين مغني الراب والمصور الذي سيتجاوز دائمًا الموسيقى ويصنع من المغني شخصية فريدة ، في كتاب جديد بعنوان "الاتصال العالي" ، الذي تم عرضه هنا بواسطة مجلة بيبير ، فإن دور التصوير الفوتوغرافي في تاريخ الهيب هوب هو من الأمام والداخل ، حيث قدم منظوراً فريداً في الكاريزما ، والأسلوب ، والفوقية لبعض من أعظم مغني الراب إلى الأبد.

"معسكر في ولاية ألاباما يظهر الفضاء الخارجي للعميان -Wired

في عطلة نهاية الأسبوع ،وقت المرح والتسلية والتعلم والاستكشاف .و في حين أن الرؤية ضرورية ليكون المرء رائد فضاء ، فإن استكشاف الفضاء هو تجربة متعددة الحواس . في معرض الصور هذا ، يوضح لنا روبرت أورمود لماذا لا يوجد سبب يمنع الأطفال ذوي الإعاقات البصرية من المشاركة في أشياء مثل معسكرات الفضاء وكيف يمكن أن تكون هذه الأماكن تجربة تعليمية ممتعة لهم.

تنظيم داعش ترك الأيتام خلفه - واشنطن بوست

إن أكثر ضحايا الحرب هم الأطفال الأبرياء الذين ينظر إليهم كنتاج للحرب الفظيعة التي كانت .

مايا أليروزو تحاول رصد الرعاية المقدمة للأطفال الذين تيتموا خلال الحرب مع داعش ، على الرغم من أنه من الصعب التقاط صور التجربة المؤلمة التي عاشوها. في هذه المقالة متابعة جيدة للغاية حول كيفية استمرار الحرب بعد فترة طويلة من الانتصارات.

البحث عن الحياة المعتادة بعد الزلزال - رويترز

في كثير من الأحيان بعد الكوارث الطبيعية ،تأتي الصور لتري الكارثة بدون تعديل ، صور للدمار والحطام .

خورخي سيلفا في مقالة رويترز المصورة هذه له مقاربة مختلفة ، حيث التقط صورًا للناجين من الدمار المادي، بقرب بيوتهم ، ليوصل رسالة مفادها أن هولاء الناجون هم الضحايا الحقيقيون والرئيسيون بعد الكارثة .

"توم بلاكفورد " يتوسع في تصوير المباني الحديثة تحت ضوء القمر - Dezeen

قام توم بلاكفورد بجولة ليلية في مدينة نيويورك ، ليصور المباني ذات التصاميم العصرية تحت ضوء القمر مستغلاً جميع أنواع الإضاءة الموجودة في المنطقة ليظهر سلسلة صور مميزة وكأنها لوحات فنية متخيلة عن المستقبل .

على الحدود - رويترز

أحد حراس الحدود الأمريكية يلتقي بأفراد عائلة بعد عبورهم نهر ريو غراندي بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة من المكسيك في فرونتون بولاية تكساس في 18 أكتوبر.

مصدر الصور موقع: buzzfeed news

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