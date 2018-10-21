لسبب إنساني.. عامل بيتزا يقطع مسافة 360 كيلومترا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا تتجلى الإنسانية في تقديم أشياء مادية لشخص فقير لا يملك المال، بل أيضا تقديم خدمة لإنسان عاجز قد تسعده وتحدث فرقا إيجابيا في نفسيته..

في ذات السياق، قطع عامل بيتزا مئات الكيلومترات من أجل إيصالها إلى زوجين عجزا عن الوصول إلى المطعم الذي يفضلانه بسبب معاناة الزوج مع المرض، فيما عبرت الزوجة عن انبهارها من لفتة عامل البيتزا الإنسانية الذي جلب السعادة إلى الأسرة..

وذكر موقع "تاغس 24" أن عامل بيتزا في مدينة "باتل كريك"، والتي تقع في ولاية "ميشيغان" في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية قطع مسافة 360 كيلومترا، من أجل إيصال البيتزا إلى زوجين كانا يخططان للقيام بذلك لولا ظروف الزوج الصحية الصعبة، وأوضح الموقع الألماني أن ريتشارد مورغن وزوجته جولي يعيشان في إنديانابوليس عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية، وأضاف أن الزوجين كانا يعيشان قبل 25 عاماً في مدينة باتل كريك، حيث كانا يترددان يومياً على مطعم بيتزا "ستيف" بهدف تناول البيتزا.

وتابع نفس المصدر أن الزوجين خططا للقيام برحلة هناك من أجل تناول البيتزا، التي لم يستطيعا نسيان مذاقها، بيد أن أزمة صحية ألمت بالزوج ريتشارد وتطلبت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج من مرض السرطان، الذي بلغ مرحلته النهائية، حسب ما قال الأطباء، وأكد موقع صحيفة "دي فيلت" أن أب الزوجة جولي عرف مكانة البيتزا الكبيرة لدى ابنته وزوجها ريتشارد، وتابع أنه اتصل بمطعم بيتزا "ستيف" وسألهم إن كان بإمكانهم إرسال بطاقة أو نص ما من أجل إدخال البهجة في قلوب الزوجين.

وأفاد نفس المصدر أنه في الطرف الآخر من خط الهاتف كان دالتون شافر (18 عاماً)، الذي يشتغل في مطعم البيتزا الخاص بعمه، وأضاف أن العامل سأل أب جولي "أي بيتزا تحب؟"، غير أن الأب حاول إخباره أن يتصل من إنديانابوليس، والتي تبعد حوالي 360 كيلومترا عن مدينة "باتل كريك".

وتابع موقع "دي فيلت" أن دالتون شافر سافر بعد نهاية عمله إلى "إنديانابوليس" وهو يحمل البيتزا، وأضاف أن عامل البيتزا سلم الأسرة البيتزا وتمنى لها أطيب الأمنيات ثم عاد إلى منزله، في المقابل، قالت الزوجة جولي إنها "منبهرة" من تصرف دالتون شافر، وأضافت أنه أدخل الكثير من الفرحة في قلوب العائلة وجلب "أفضل بيتزا في العالم وفي وقت عصيب حقاً"..

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