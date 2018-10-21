لاعبة غولف سويسرية.. ترضخ لرغبة قرد جائع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في موقف مضحك جدا، كان مسرحه ملعب الغولف في مدينة "هاريانا"، حيث حاول قرد تخويف لاعبة تنس من أجل الحصول على "ساندويش" كان بحوزتها..

في التفاصيل، اضطرت لاعبة الغولف السويسرية "ميلاني مايتسلر" للتنازل عن "ساندويش"، بسبب إلحاح أحد القردة المتواجدين في ملعب الغولف، خلال الجولة الثانية من بطولة الهند المفتوحة في مدينة "هاريانا"، وظهر من خلال الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، القرد وهو يتجه باتجاه اللاعبة، حيث حاولت التخفي عنه، لكنه منعها من ذلك لتستلم للواقع، وترمي له قطعة الساندويش التي كانت بحوزتها..

وبدا بعض الخوف من اللاعبة، أثناء محاولة التواري خلف مساعدها، لتجد أن القرد على استعداد لمناورتها واللحاق بها، فأدركت، أن لا حل أمامها سوى رمي طعامها له، لتمضي في حال سبيلها، حيث جرى القرد فور رمي "الساندويش" له، هو وبقية رفاقه للاستمتاع بالوجبة التي ظفر بها من اللاعبة..

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