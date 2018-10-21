تنبؤات "عائلة سيمبسون" تتحقق بعد 13 سنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



صدم مسلسل "عائلة سيمبسون" المشاهدين حول العالم، بقدرته على توقع أحداث جوهرية قبل وقوعها، أبرزها الحلقة التي بُثت في مارس/ آذار عام 2000، والتي أظهرت أن رجل الأعمال (حينها) دونالد ترامب قد أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، وهو ما حدث عام 2016..

هذا المسلسل الكرتوني الشهير يستمر في إبهار الجميع، بقدرته على توقع الأحداث قبل وقوعها بسنوات، والتي كان آخرها تشريع "الماريغوانا" في كندا، وكان المسلسل قد توقع قيام كندا بهذه الخطوة قبل نحو 13 سنة، في حلقة بعنوان "Midnight Rx" بُثت عام 2005، خلال الموسم السادس عشر من المسلسل.

وفي تلك الحلقة، قامت شخصية "السيد بيرنز" بتوفير العقاقير الموصوفة (التي تسبب الإدمان) بأسعار في متناول الجميع في سبرينغفيلد بولاية إلينوي الأمريكية، في المقابل، قامت شخصيتا هومر والجد سمبسون بتهريب مخدرات أقل سعرا من مانيتوبا في كندا، ليتم بعدها الإشادة بهما كبطلين، ثم في حلقات مستقبلية تشاركهما شخصيتا نيد وآبو، وخلال وجودهم في كندا، يتعرف نيد على "نظيره الكندي"، الذي يقدم له "سيجارة الماريغوانا"، قائلا: "إنها قانونية هنا"، وفق ما نقلت صحيفة، وفق صحيفة "دايلي ميل" البريطانية..

وأصبحت كندا يوم الأربعاء 17 أكتوبر/ تشرين الأول، أول دولة صناعية تضفي الشرعية على المريغوانا، بعد حظر استمر قرابة قرن، وذلك في تتويج لجهود رئيس الوزراء جاستين ترودو، الذي بدأ محاولاته

لتشريع الماريغوانا منذ عامين.

وتعد الخطوة الكندية فوزا سياسيا لترودو الذي تعهد بإضفاء الشرعية على (الحشيش) في حملته الانتخابية عام 2015، وذلك في مسعى لحرمان عصابات الجريمة المنظمة من أرباح المخدرات، وتنظيم الإنتاج والتوزيع والاستهلاك للماريغوانا التي يستهلكها الملايين من الكنديين بشكل غير قانوني..

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