دروس من نوع خاص لطلاب هارفارد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدرَجت هذه الجامعة هذا العام منهاجاً جديداً فريداً من نوعه يهدف لتعليم الطلاب الجامعيين إدارة أوقات نومهم بشكل يمكنهم من التحصيل الدراسي بشكل أفضل. فبعد أن اكتـَشفت الجامعة بأن طلابها ينقصهم كثير من المعرفة عن أساسيات العناية بصحتهم والاهتمام بشؤونهم الشخصية، ارتأت أن تـُدرج منهاجاً تثقيفياً جديداً يُعنى بتوجيه الطلاب حيال صحتهم وتنظيم أوقاتهم. وقام اختصاصي الصحة في كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى برغهام، بوضع المنهاج الجديد الذي يعتقد بأنه الأول من نوعه في العالم.

يذكر بأن كايزلر استوحى فكرة المنهاج الجديد أثناء إلقائه محاضرة عن تأثير الحرمان من النوم على التحصيل العلمي والأكاديمي. من جهته قال بول باريرا، أستاذ علم النفس في كلية الطب بجامعة هارفارد، إن الجامعة قررت إدراج المنهاج بعدما لاحظت بأن معظم الطلاب يحرمون أنفسهم من النوم، بسبب قضائهم أوقاتاً طويلة في الدراسة ليلاً.

ويحتوي المنهاج على سلسلة من الدروس التفاعلية التي تضم برامج تثقيفية وصوراً تفاعلية، فعلى سبيل المثال يحتوي القسم الأول من المنهاج على صورة لغرفة نوم، وصور لفنجان قهوة وستائر يمكن للطلاب عبر الضغط عليها، معرفة تأثير الكافيين والضوء على الحصول على نوم صحي.

كما يحتوي القسم الثاني من المنهاج على نصائح تحذيرية حول الحرمان من النوم الذي يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، والاكتئاب والسرطان. يذكر بأن الجامعة تنوي اتخاذ خطوة ثانية في هذا المجال، إذ ستدرج منهاجاً مشابهاً لطلاب الدراسات العليا قبل تخرجهم، وفق ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.

المزيد من الأخبار

تمارين اليوغا بنفس فعالية أدوية خفض ضغط الدم المرتفع

دراسة: تعلم البيانو يساعد على تعلم اللغة