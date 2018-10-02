جسر زجاجي معلق.. يوهم المشاة بتكسره تحت أقدامهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

يقدم ممشى معلق زجاجي على ارتفاع 718 مترا فوق سطح الأرض، في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين، تجربة جديدة تماما لزواره من خلال إدخال بعض المؤثرات البصرية والسمعية الخاصة.

وقد أصبح الجسر المصمم على شكل حذاء، مصدر دهشة ورعب في آن معاً للزوار الذين يعيشون تأثيرات بصرية وصوتية توحي لهم بتكسر الزجاج تحت أقدامهم مثلاً، وذلك عن طريق شاشات LED وأجهزة استشعار الجاذبية.

وبدأت هذه المنطقة الخلابة بمحاولة جذب مزيد من الزوار من خلال البدء بتفعيل هذه الميزة الخاصة .

تعتمد الصين على إقامة العديد من المماشى الزجاجية على أطراف الجبال، باعتبارها وسيلة جذب للسياحة من خلال تجربة مثيرة من خلال المشى على الزجاج فى ارتفاع كبير عن سطح الأرض

خلال السنوات الماضية العديد منها،افتتحت الصين فى أغسطس عام 2016، ممشى زجاجى يلتف حول صخرة في جبل تيانمن في هونان يبلغ طوله مائة متر، ولا يتجاوز عرضه المتر والنصف المتر، ويُطلق على الممشى اسم "كويلينج دراجن كليف"، وهو الثالث من نوعه في منطقة جبل تيانمن.

إقرأ أيضا:

أعلى شلال صناعي على واجهة ناطحة سحاب في الصين

مخلوق غريب يظهر فجأة بأعلى شلال روسي