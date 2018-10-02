تعدد الزوجات بين مؤيد ومعارض في السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

مواضيع عدة شغلت المغردين العرب على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" نذكر منها حفل انتخاب ملكة جمال لبنان للعام 2018، ووسم خاص بالنباتيين العرب، وارتفاع أسعار الوقود في سلطنة عمان، وتسبب الأمطار في غرق عدة أحياء بالعاصمة الجزائرية، وأخيرا في السعودية وسم يطالب بعدم تعدد الزوجات في حال عدم المقدرة على العدل بينهن.

نبدأ من لبنان حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بحفل تتويج ملكة جمال لبنان 2018، والذي توجت من خلاله المشتركة مايا رعيدي باللقب.

وانتشر وسم #MissLebanon2018 في عدد من الدول العربية، كان أبرزها منها لبنان ومصر والجزائر والسعودية والعراق والسودان وليبيا والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة، ليحتل بذلك مركزا متقدما في قائمة أكثر الوسوم انتشارا حاصدا أكثر من 40 ألف تغريدة نقل من خلالها المغردون تعليقاتهم حول المسابقة وحاملة اللقب.



كما شارك في الوسم عدد من مشاهير الفن والسياسة، كان من أبرزهم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل: الذي كتب على حسابه الرسمي"مبروك مايا رعيدي ملكة جمال لبنان ٢٠١٨ ... نفتخر بك وكلنا ثقة أنك خير من يحمل رسالة الخير والجمال من تنورين والبترون ولبنان الى العالم كله".



ومن ملكة جمال لبنان إلى تجمع النباتيين العرب، حيث انتشر وسم #تجمع_النباتيين_العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام العديد من النباتيين بالمشاركة في الوسم والتفاعل معه.

وبدأ الوسم حين دشنت مغردة على حسابها تغريدة كتبت فيها: "نفسي أسوي هاشتاق #تجمع_النباتيين_العرب ونشارك فيه تجاربنا وأماكن المنتجات البديلة وأفضل الأنواع".

وانهالت التغريدات، المؤيدة للطعام النباتي وفوائدة وقدرة هذا النظام على محاربة الشيخوخة، بينما عارض مغردون آخرون مفهوم أن تكون نباتيا ناشرين العديد من صور اللحوم مستخدمين الوسم ذاته.



وإلى عمان حيث أطلق العمانيون وسم #تسعيره_الوقود_اكتوبر الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر انتشارا حاصدا أكثر من 10 آلاف تغريدة عبر من خلالها المشاركون في الوسم عن رفضهم لارتفاع الأسعار مطالبين بتحديد سقف لسعر الوقود.





وإلى الجزائر نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مصورة للمياه تظهر حجم الأضرار التي نتجت عن العاصفة، التي تسببت في ارتفاع منسوب المياه مشكلة سيولا جارفة، غمرت عدة شوارع ومنازل بالعاصمة.



وأخيرا إلى السعودية حيث تفاعل المغردون مع وسم اطلقه المغرد سالم المزاعل شارك فيه العديد من المغردين ليحتل الوسم المرتبة الثانية بين أكثر الوسوم انتشارا في السعودية بعد ساعات قليلة من إطلاقه.

وكانت البداية حين غرد المزاعل قائلا :

لنشر تغريداتكم عن المواضيع التي تهمكم وأكثر المواضيع رواجا في العالم العربي غردوا لنا على حسابنا على تويتر @akhbar



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