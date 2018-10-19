من أجل الاستيقاظ مبكرا..إليكم هذه النصائح

أخبار الأن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

قالت كرستين كنوتسون الأستاذ المساعد بكلية طب فينبرغ بجامعة نورث ويسترن الامريكية "قد يحدث إجهاد نفسي، ومعاناة للجسم نتيجة تناول الطعام في الوقت الخطأ، وعدم ممارسة التمرينات الرياضية بطريقة كافية، وعدم النوم بطريقة كافية، والسهر ليلا، وربما تعاطي المخدرات أو الكحول".

وأضافت "هناك مجموعة كاملة من السلوكيات غير الصحية المرتبطة بالسهر". وقال والكوم فون سانشيز، أستاذ علم الأحياء الزمني بجامعة سري، وأحد المشرفين على الدراسة، إن المشكلات الناجمة عن السهر "مشكلات صحية عامة لم يعد يمكن تجاهلها".

وعلى الرغم من أن الدراسة لم تشر إلى إيجابية في الاستيقاظ متأخرا، قالت كنوتسون إن عشاق السهر ليسوا "في مرحلة الخطر الجسيم". ويقول العلماء إن نحو 40 في المئة إلى 70 في المئة من إيقاع الساعة البيولوجية للشخص تخضع لعوامل وراثية، في حين تتأثر بعضها بعوامل بيئية وعمر الشخص.

وقالت كنوتسون "جزء من الأمر خارج نطاق السيطرة الشخصية، وربما يخضع جزء آخر للسيطرة". ومن بين ما توصي به كنوتسون وخبراء آخرون لتعديل الساعات البيولوجية بهدف الاستيقاظ مبكرا:

-ضمان التعرض لضوء عند الاستيقاظ مبكرا في الصباح، وليس في المساء.

-محاولة الحفاظ على توقيت ثابت للنوم وعدم السماح بالسهر.

-تنظيم سلوكيات الحياة اليومية على نحو صحي

-إدراك أهمية وقت النوم.

-إنجاز المهام مبكرا مع تقليل السهر قدر الإمكان

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