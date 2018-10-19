حادث يقلب موازين رحلته.. بعد 103 يوم من إنطلاقه بالدراجة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



قد يستهوي القيام برحلة عالمية الأشخاص المهووسين بالمغامرة، فهي رحلة العمر التي لا يملك الأغلبية القدرة على القيام بها، لكن الأمر لا يتعلق بالقدرة فقط بل بالعزيمة والإرادة الصلبة..

في التفاصيل، قاد المراهق البريطاني "تشارلي كونديل"، 18 عاما، دراجته عبر أوروبا وآسيا ليصبح أصغر شخص يجول العالم بدراجته، ففي خلال جولته في أستراليا تعرض لحادث سيؤثر على تحقيق حلمه المنتظر، فقد سُرقت دراجة "تشارلي" التي هي جزء كبير من رحلته العالمية، وفق موقع "theguardian".







استيقظ "تشارلي" في فندق صغير قضى به ليلته في ولاية "كوينزلاند"، ليكتشف أن دراجته التي يطلق عليها اسم "كولين" ومعدات التخييم الخاصة به وجواز سفره، قد فقدت، وتعرض الفتى لهذه الحادثة في اليوم رقم 103 من رحلته الشاقة التي يسعى من خلالها إلى كسر رقم قياسي عالمي، وكتب "كونديل" عبر صفحته بموقع تويتر: "اليوم رقم 103، يوم متقلب إلى حد ما، بدأ بشكل غير مثالي حيث عرفت أن دراجتي سُرقت"..

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