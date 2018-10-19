أوبر تضيف ميزات جديدة فى تطبيقها لتحسين الخدمة

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشف تطبيق أوبر لخدمة نقل الركاب، الأربعاء عن مميزات جديدة لتحسين سلامة ركابها فى منطقة الخليج العربى ، حيث سيتم منع السائقين من العمل لاكثر من 12 ساعة متواصلة، وتشمل الميزات الأخرى تنبيهات السرعة للسائق وخاصية متوفرة بالتطبيق تسمح للركاب أو السائقين أن بالإنتقال مباشرة إلى خدمات الطوارئ.

يأتى ذلك بعدما واجهت الشركة انتقادات بسبب عدم قدرتها على فحص برامجها بشكل كاف.

رئيس السلامة العالمي لشركة أوبر "ساشين كانسال" ، أكد بأهمية سلامة السائقين، وأن أوبر عمل "خلال العام الماضي ، على تطوير منتجات مبتكرة تزيد الشفافية والمساءلة وراحة البال لجميع المستخدمين.

وأضاف بأن إطلاق مجموعة أدوات الأمان الجديدة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا هي الخطوة التالية في التأكد من الحفاظ على السلامة الشخصية أينما كانت الرحلة .

وخلال مؤتمر إطلاق مميزات السلامة الجديدة في دبي ، قال السيد كانسال إن الشركة تترك "لا شيء للصدفة" عندما يتعلق الأمر بسلامة المستخدم، وأضاف بوجود ميزة أخرى ستحمي رقم الهاتف المحمول الشخصي لكل من الراكب والسائق .

فيما رحب توماس إيدلمان ، المدير الإداري لشركة RoadSafetyUAE بالتحسينات التي أدخلت على ميزات السلامة في أوبر، حيث قال بأن منع السائقين من العمل لأكثر من 12 ساعة سيساعد في مكافحة التعب على الطرق في الإمارات. بعد بلوغ الحد الزمني ، يجب على السائقين العمل دون اتصال لمدة لا تقل عن ست ساعات.

وأشار بأنه يأمل في أن تشجع تلك المميزات ،الشركات الأخرى التى تعمل في منطقة الخليج على السعى الدائم لتحسين خدماتها

يذكر بأن تلك المميزات ستطرح فى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية و23 دولة أوروبية .

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