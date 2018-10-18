هل الصورة تتحرك؟ إذا كانت اجابتك (نعم).. فعليك أن تسترخي
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )
ركز بالصورة جيداً هل تراها تتحرك؟ أغمض إحدى عينيك؟ هل لازالت تتحرك؟ صورة عجيبة انتشرت على نحو واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ،أثارت الحيرة والتساؤلات في خدعة بصرية مذهلة.
الصورة يبدو أنها كرة في فجوة، مع أشكال سداسية باللونين البنفسجي والقرمزي، محاطة بأطر ذهبية.
وعلى موقع "فيسبوك"، انتشرت الصورة بتعليق يقول: "إن كنت تراها تتحرك فأنت مشوش ومضغوط وعليك الاسترخاء أو الجلوس أمام البحر على الأقل"، حسب نصيحة أطباء صحة نفسية.
حققت الصورة انتشارا وتفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، إذ تبدو وكأنها تتحرك رغم ثباتها، في خداع بصري مذهل.
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