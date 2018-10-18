هل الصورة تتحرك؟ إذا كانت اجابتك (نعم).. فعليك أن تسترخي

... 5 تمارين لعينين صحية وغير مجهدة نعلم جميعًا كم هو مهم للحفاظ على أجسامنا صحية وجذابة، القيام بعدة أشياء مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، والركض، والسباحة. ولكن هل تعلم أنه يمكنك أن تمرن عينيك أيضًا؟ تمرين العينين سيساعد على تحسين الرؤية الخاصة بك، وستبقى عينيك صحية، كما أن تمرين العينيك يساعد على تقليل الإجهاد.

... تعرفوا على وحوش الشاطئ من أعقد الأعمال الفنية اليوم ... تتغذى على الرياح ولديها عقل مذهل ببساطته!

... تعرف على أغرب 10 أشياء وجدت في البحر هنالك الكثير من الأشياء الغريبة موجودة في المحيطات,, أشياء شديدة الغرابة حقاً، سواء كانوا ينتمون لعالم البحار أو ألقوا فيه، هذه قائمة بأهم وأغرب الأشياء التي عثرنا عليها يوماً ما

... ميلانيا تكشف سر رسالة "السترة" المثيرة للجدل.. أخيرا، كشفت السيدة الأولى، "ميلانيا ترامب"، في حوار أجرته حديثا، عن سر السترة المثيرة للجدل التي ارتدتها في يونيو/ حزيران الماضي أثناء زيارتها لولاية "تكساس"..