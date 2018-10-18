فنان صيني يصنع أحذية من السوشي.. (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في تجربة فريدة من نوعها، قام الشيف الصيني، يوجيا، باستخدام قطع السوشي في صنع نماذج مصغرة من الأحذية الرياضية العصرية.

وقد أطلق الشيف المقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، البالغ من العمر 28 سنة، اسم "شو - شي" على عمله الإبداعي. حيث بدأ يوجيا تصنيع الشو- شي في وقت سابق من هذا العام، وظهرت أول قطعة في حسابه بإنستغرام في أواخر يناير/كانون الثاني.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن الشيف صمّم نماذج مصغرة من أحذية العلامات التجارية الشهيرة مثل أديداس، فانز، نايك، وغيرها. وأوضح أن شغفه بالدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، إضافة إلى حبه للنمط المتميز للشارع في ميلانو، جعلا من الأحذية الرياضية الاختيار الأمثل ليصممه باستخدام السوشي.

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واستخدم يوجيا في تصميماته الأرز والأعشاب البحرية وقطعاً من الأسماك النيئة، مثل السلمون والتونة، وبذلك فإن جميع المجسمات قابلة للأكل. وعلى الرغم من استخدام المواد عينها، إلا أن طريقة تصنيع الـ "شو- شي" تختلف كثيرًا عن طريقة صنع السوشي العادية.

وفضلاً عن إبداعاته المستوحاة من الأحذية، صمم يوجيا أشكالاً أخرى من السوشي، حيث تظهر أعماله الإبداعية في صفحته بإنستغرام من مجسمات الملابس، وكرة السلة، وصور لبعض المشاهير، مصممة من مكونات تحضير السوشي عينها.

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مصدر الصور: موقع صحيفة "دايلي ميل" البريطانية