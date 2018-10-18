بالفيديو: وجها لوجه مع الموت على متن دراجة نارية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مخاطر الطريق جمة ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بمفاجآتها مهما بلغ من الخبرة والحرفية في القيادة، فمسألة السلامة ترتبط ارتباطا وثيقا بالأخذ بأسبابها والتحوّط بالحذر.

وقد عرّض سائق درّاجة نارية حياته للخطر خلال تسابقه مع سيّارة "لامبورغيني" على طريق سريعٍ. وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، تسابق سائق الدراجة النارية مع السيارة، لكنّه تفاجأ باقتراب سيارة قادمة بالاتجاه المعاكس لكنّه تفاداها في اللحظة الأخيرة.

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واعترف راكب الدراجة النارية بأنّه أكبر خطأ قام به بعد الذعر الذي تعرض له بسبب الحادث، وذلك بعد انتهاء السباق، وكان السائق يسير بسرعة 100 ميل في الساعة.

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