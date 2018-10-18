السجن لرجل طلب سيارة الإسعاف 314 مرة في 5 سنوات!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

لم يخطر ببال هذا الرجل المتقاعد أن طلبه سيارة إسعاف حوالي 314 مرة سيسبب له المشاكل .

المتقاعد الذي لا يعاني من مشاكل صحية بالمرة تسبب في خسائر مالية كبيرة للسلطات في بلده وزج به في السجن كعقاب له على فعلته.

ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل"، الثلاثاء (16 تشرين الأول/أكتوبر 2018)، أن متقاعداً بريطانيا طلب سيارة إسعاف حوالي 314 مرة في غضون خمس سنوات، وأضاف الموقع البريطاني أن ما قام به المتقاعد، كلف هيئة الخدمات الصحية الوطنية تقريبا 50.000 جنيه استرليني.

وأفاد موقع "ديلي ميل" أن المتقاعد، الذي يُدعى جون هارفي (73 عاماً) تم نقله إلى المستشفى 149 مرة، لكنه لم يكن أبداً في حاجة إلى تلقي العلاج. وأضاف أن المتقاعد لم يتوقف عند هذا الحد بل استطاع أيضاً اقناع شخص لا يعرفه بطلب سيارة إسعاف من أجله.

وتابع نفس المصدر أن، هارفي وقف في أحد المرات خارج منزله واقترب من شخصين طلبا له سيارة إسعاف ، بعدما شاهدا دماء على وجهه واشتبها أنه مُصاب بمرض خطير. وأردف أن المسعفين حلوا في عين المكان بعد ذلك، ووجدوا المتقاعد يجلس في بيته وهو يحتسي الويسكي.

في المقابل، أوضح موقع صحيفة "ميرور" البريطانية أن المسعفين خصصوا تقريباً 302 ساعة على هارفي، من أجل نقله إلى المستشفى وذلك دون حاجته إلى تلقي العلاج.

وتابع نفس الموقع أنه، تم الحكم على هارفي بالسجن 20 شهراً بعدما اعترف الأخير بخرق أمر سابق يتعلق بالسلوك الإجرامي، ويهدف إلى منعه من الاتصال بالرقم 999 (الإسعاف).

وفي نفس السياق، قال القاضي بول توماس موجهاً حديثه إلى جون هارفي "أنا ببساطة لا أفهم لماذا تصرفت بهذه الطريقة. أنت خطر على المجتمع والاستنتاج الوحيد هو خبثك التام بعد شربك الخمر". وأردف "أهدرت حوالي 50 ألف جنيه استرليني على تكاليف سيارة إسعاف ".

واختتم القاضي كلامه قائلاً "نعلم أن هناك طلباً كبيراً على الخدمات الصحية وأنت عرضت حياة الآخرين للخطر من خلال تحويل (مسار) سيارات إسعاف (نحوك)".

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