شركة "BMW" تبدأ التشويق.. وطراز الـ X7 في الطريق (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تجمع سيارات "bmw" بين الفخامة، وروعة القيادة، والهندسة الأكثر تطورا في العالم، لهذا فكل سنة تحبس أنفاس المعجبين والمهتمين في العالم منذ نزول طرازها X2 في الأسواق..



في هذا السياق، اكتملت سلسلة BMW في فئة الكروس أوفر/ الـ SUV التي تحمل الحرف X من الرقم 1 إلى 6 دون وجود أي فراغ. ولكن قبل مرور 20 عاماً على طرح أول X... أي X5، ستُكمل الألمانية مجموعتها عبر إضافة الشقيقة الأكبر السباعية المقاعد والتي يتناغم فعلها مع اسمها... X7، وفق موقع "wheels".

أسابيع محدودة تفصل بيننا وبين الكشف الرسمي عن X7 والمزمع في معرض "لوس أنجلوس" الشهر القادم، وبدأت الشركة البافارية بالفعل بالتحضير للإطلاق العالمي مع كشفها عن الصور التشويقية الأولى لطراز X7 الجديد كلياً وغير المسبوق منها.

العمل على X7 بدأ منذ فترة ليست بالقصيرة أبداً، وسبق لجاسوسنا وأن التقط لنا مجموعة من الصور أثناء تطويرها. وقبل عام تقريباً، كشفت BMW عن اختبارية باسم X7 أي برفورمنس، والتي لم تكن سوى عبارة عن طراز تمهيدي يحمل الكثير من الأفكار والتفاصيل التي سنشاهدها في X7 المعدة للإنتاج التجاري.

وتؤكد الصورة التشويقية الأولى على ما سبق مع مصابيح رفيعة نسبيا وشبكة تهوية ضخمة وبارزة بشكل لافت للغاية... ولن نستبق الأحداث أكثر من ذلك وسنترك التعرف على شكلها إلى حين الكشف عنها في "لوس أنجلوس"..

مصدر الصور (caranddriver)

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