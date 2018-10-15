كويتيون يغردون : الكويت والسعودية مصير مشترك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

أطلق رواد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عددا من الوسوم المؤيدة للملكة وولي العهد محمد بن سلمان موجهين رسائل قاسية لـ"أعداء" المملكة.

وكان من أبرز تلك الوسوم وسم بعنوان "#الكويت_والسعوديه_مصير_مشترك" الذي أطلقه المغرد الكويتي غزاني الشيب ليتصدر قائمة الوسوم الأعلى تداولا في الكويت والسعودية وعدة دول عربية أخرى بعد ساعات قليلة من إطلاقه.

حصد الوسم أكثر من عشرة آلاف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن دعمهم للسعودية "التي وقفت إلى جانب الكويت في أحلك الظروف" على حد قولهم.

بداية غزد غزاني الشيب قائلا :



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