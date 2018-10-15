شاهد كيف أنقذ كلب صاحبته لحظة اعتداء حبيبها السابق عليها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( liveleak)

أنقذ كلب صاحبته من الموت بعد أن اعتدى عليها حبيبها السابق بالضرب المبرح والطعن.

ووفقا لموقع "لايف ليك"، اعتدى الرجل على حبيبته السابقة التي كانت تسير برفقة كلبها بالضرب المبرح والطعن، حيث تدخل الكلب وراح يدافع عن صاحبته، وتبين أن الضحية والمتهم كانا على علاقة حب منذ 2012 ولكن انفصلا.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتم نقل الضحية إلى المستشفى بعد إصابتها بالعديد من الجروح.

وفي التفاصيل ، كانت الحادثة في روستوف الروسية في صباح يوم 13 سبتمبر ، حيث ركض المتهم بالقرب من مبنى سكني على إريمينكو ،وهجم على الفتاة التي تبين أنها حبيبته السابقة وطعنها، ثم اختفى الرجل من مسرح الجريمة ، لكن بعد بضعة أيام تم اعتقاله بفضل كاميرات المراقبة .

وسيواجه المتهم الذي يبلغ من العمر 47 عاماً تهمة الشروع في القتل العمد أمام المحكمة.

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