تعرف على أغرب منافذ البيع في العالم (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



هل تفضل التبضع وانت على متن سيارتك؟ هي خدمة قد تريحك فعلا لكنها ستعلمك الكسل أحيانا.. إليك أهم منافذ البيع حول العالم التي تقدم خدمات فريدة للزبائن وهم يجلسون في سياراتهم، وفق ما أوردته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، على النحو التالي:

１-منفذ "دونات هول" كاليفورنيا



يقدم هذا المنفذ الذي يتخذ شكل دونات عملاقة حلويات وفطائر متنوعة

２- منفذ المحار، تسمانيا، أستراليا

يقدم منفذ البيع هذا وجبات من المحار لزبائنه الذين يمكنهم تناول وجباتهم أثناء الاستمتاع بمناظر الطبيعة الخلابة القريبة.

３- منفذ العزاء، اليابان



يسمح هذا المنفذ للمشيعين، تقديم عزائهم لذوي الميت عبر نوافذ مخصصة لهذا الغرض دون أن يضطروا لمغادرة سياراتهم. وهو مخصص للأشخاص الغير قادرين على حضور جنازة المتوفى بسبب عجزهم أو سنهم الكبير.

４-منفذ الزواج، لاس فيغاس



يتيح هذا المنفذ للعروسين عقد قرانهما وهما داخل سيارتهما مقابل 50 دولاراً فقط، قبل أن ينطلقا برحلة إلى مدينة لاس فيغاس القريبة.

5- منفذ شجرة ريدوود، كاليفورنيا



يتيح هذا المنفذ الفرصة للسياح بقيادة سياراتهم عبر أطول وأقدم شجرة في العالم، والتي يبلغ ارتفاعها 3000 قدم..

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