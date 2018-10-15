استغلوا صورة ابنتها المريضة لتشجيع الإجهاض.. وهكذا انتقمت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أصرت أم قوية تعاني ابنتها من متلازمة "رت" على الرد بكل الطرق على رواد التواصل الاجتماعي الذين استغلوا إصابة ابنتها بهذه المتلازمة الخطيرة، حيث تصيد بعض الرواد الأم والمدافعة "نتالي ويفر" عن حق الأشخاص المرضى بالحياة، للتشجيع على الإجهاض، بحسب موقع "الاندبندنت" البريطاني..

في التفاصيل، تعاني إبنة "ناتالي"، البالغة من العمر تسع سنوات، من متلازمة "ريت"، وهو اضطراب عصبي نادر يسبب صعوبة في الوظائف الأساسية مثل التحدث والمشي وتناول الطعام والتنفس. كما أنها مصابة بداء السكري من النوع الأول ونقص المناعة ومتلازمة غير مشخصة تسبب التشوه في الوجه..





وعلى الرغم من معرفة الأم "نتالي" من وجود أشخاص قد يتعاملون مع حالة ابنتها بطريقة مؤلمة، إلا أنها صُدمت عندما أرسلت لها تغريدة لاذعة، والتي يبدو أنها تستخدم إعاقات ابنتها المرئية لتشجيع الإجهاض، وجاء بالتغريدة: "لا بأس بأن يعتقد كل شخص بأن طفله مهم، ولكن الكثير من الأهالي لا يعتبرون اختبار amnio ،الذي يكشف التشوهات، يجب أن يكون اختبارا إلزاميا"، وأنه في حال ثبت أنه سلبي فلماذا لا تريد المرأة الإجهاض، فإن جميع الفواتير المستحقة بعد ذلك هي عليها وعلى الأب"..

وبعد أن قرأت "نتالي" التغريدات، طلبت من أنصارها الإبلاغ عن ذلك، ومما يثير الصدمة أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لم ير الرسالة بأنها مخالفة لقواعده ولوائحه. على الرغم من أنه في النهاية قام بتعليق الشخص الذي نشر الصورة واعتذر، وقامت "نتالي" بالرد على السلبية اللانهائية من المتصيدين، حيث شاركت بمجموعة من التغريدات خيطا ملهما، وشجعت الناس على التعرف على الشخص من وراء الصورة فكان ردها مؤثرا، وجاء في تغريدات الأم "نتالي": " أدرك أنه يجب علي مشاركة الكثير من الأشياء السيئة التي نواجهها مع ظروف صوفيا والقتال الذي نعيشه من أجل حياتها"، لكن اليوم أود أن أشارك ما قدمته صوفيا لي حقا، فلن أتحدث عن مرضها بل سأتحدث كيف ساعدتني على أن أكون الشخص الذي كان من المفترض أن أكونه دائمًا. لقد دفعتني لمواجهة كل مخاوفي وأنا أفضل بسببها"...



مصدر الصور (موقع "الاندبندنت" البريطاني)



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