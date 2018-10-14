هل ترى الكتاب في الصورة؟ لغز حير الكثيرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (Edu Prints Plus )

نشر الموقع البريطاني "Edu Prints Plus" الذي يقدم محتوى تعليمي للأطفال، لغزا جديدا محيرا.



وبث الموقع صورة لكتاب يختبئ وسط مجموعة أجهزة حديثة تهدد بسحب البساط من الكتب، مثل الكاميرات وألعاب الفيديو والراديو والآيباد وغيرها.



ووفقا للموقع، كان أسرع شخص يكتشف المكان الصحيح للكتاب خلال 21 ثانية فقط.



إذا كنت لا تزال في حاجة للمساعدة، فحل اللغز هنا.





مصدر الصور :Edu Prints Plus

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