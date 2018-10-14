إعادة إحياء المواقع التراثية بتقنية ثلاثية الأبعاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

أعادت شركة إكونيم الفرنسية بناء مواقع التراث الثقافي الذي دمرته الحروب في الوطن العربي والشرق الأوسط باستخدام تكنولوجيا التصوير ثلاثي الأبعاد.



شركة فرنسية ناشئة استخدمت طائرات مسيرة وتكنولوجيا التصوير ثلاثي الأبعاد في عملية إعادة بناء رقمي لمواقع التراث الثقافي التي دمرتها الحروب في الشرق الأوسط.

الفنيون في شركة إكونيم، وهي شركة ناشئة تتخذ من باريس مقراً لها، استخدموا الطائرات المسيرة والكاميرات الرقمية لالتقاط مئات الآلاف من الصور لمواقع التراث الثقافي التي تعرضت للخطر أو الدمار مثل تدمر وحلب في سوريا والموصل في العراق.

خبراء تكنولوجيا المعلومات مزجوا بين استخدام اللوغاريتمات التي تم وضعها خصيصا لهذا الغرض والذكاء الصناعي وأجهزة الكمبيوتر الفائقة القدرة لمعالجة الصور من أجل عمليات إعادة بناء ثلاثية الأبعاد للمواقع.

ويحدو الأمل الفنيين والخبراء في أن يتم استخدام إعادة البناء الرقمية عندما يحين الأوان لإعادة بناء المدن التي مزقتها الحرب مثل حلب والموصل.

وتعاونت إكونيم مع إدارة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للمشاركة في مشروعهم "إحياء روح الموصل"، الذي يعمل على وضع الخطط لإعادة إعمار المدينة العراقية.

وتعاونت إكونيم أيضاً مع يوبيسوفت، وهي شركة ألعاب فيديو فرنسية، لخلق تجربة واقع افتراضي كبيرة من عملية إعادة البناء الرقمية، والتي يمكن لزوار معهد العالم العربي في باريس تجربتها ومعايشتها.

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