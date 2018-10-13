دببة "كوالا" تهاجر موطنها الأصلي لتستقر في هذا البلد..

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -

يعيش حيوان الكوالا في شرق وجنوب شرق أستراليا، وخاصة في ولايات "كوينزلاند"، ونيو ساوث ويلز، وجنوب أستراليا، وفيكتوريا، كما ويعيش أيضا في غابات الأوكالبتوس، ويقضي "الكوالا" معظم أوقاته بين الأشواك في فروع أشجار "الكينا"، فهل يمكنها العيش في موطن آخر؟

في هذا الصدد، نقلت 5 دببة كوالا لآلاف الكيلومترات بعيدا عن موطنها الأصلي، أستراليا، ليستقر بها المطاف في المملكة المتحدة، في محاولة لدعم نسل "الكوالا" فيها، وعلى الرغم من أن حيوان الكوالا لا يصنف مع الحيوانات البرية المعرضة للانقراض، إلا أنه لا يعيش في كافة الظروف البيئية كما هو الحال بالنسبة للدببة البنية، وفق موقع "bbc"..

ومن المتوقع أن يجري العلماء البريطانيون دراسات علمية على الدببة الخمسة، بغية اكتشاف طرق تسمح لها بالعيش بشكل أفضل والتأقلم مع بيئات جديدة، وعلاوة على ما سبق، يتوقع العلماء أن يتكاثر نسل الكوالا بشكل مستقر في بريطانيا، أكثر مما هو عليه في أستراليا، التي تنتشر فيها فيروسات خطيرة تؤثر على تناسل وأعداد الكوالا فيها..

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