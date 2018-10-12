نجاة رجل من الغرق بعدما قضى يومين في المياه (فيديو وصور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

في حادثة فريدة من نوعها ، عثرت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية على رجل مُتشبثٍ بقاربه المقلوب، وعلى بُعد ميلين منه جثة صديقه تطفو فوق مياه بحيرة مونرو في الولاية الأمريكية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يوم الخميس، أن الرجل الذي لم يُكشف عن هويته، أبلغ الشرطة أنه انطلق مع صديقه قبل يومين في رحلة بحرية، حيث بعد إبحارهما بساعات، بدأ الماء يتسلل إلى القارب، مما أدى لانقلابه.

وتابع “أنه نجا بنفسه من الغرق بتمسكه بالقارب المقلوب طوال الليل حتى العثور عليه”.

وأعلنت عائلة الرجلين عن فقدان آثارهما قبل يوم من العثور عليهما، حيث فتحت الشرطة ولجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا تحقيقًا بالحادث، وأظهرت النتائج الأولية أنه ربما يكون ناجمًا عن الرياح الشديدة.

مصدر الصور : الديلي ميل البريطانية

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