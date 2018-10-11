وندسور تستعد لثاني حفل زفاف ملكي بريطاني هذا العام

أخبار الآن | وندسور - إنجلترا (رويترز)

تجري الاستعدادات النهائية في مدينة وندسور الإنجليزية يوم الخميس من أجل ثاني حفلِ زفافٍ كبيرٍ في بريطانيا هذا العام، هذه المرة لحفيدةِ الملكة إليزابيث الأميرة يوجيني.

ويأتي هذا الزواج بعد خمسة أشهر فقط من حفل زفاف الأمير هاري، الابن الأصغر لولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، والممثلة الأمريكية ميجان ماركل، التي أصبحت الآن دوقة ساسكس، في المكان ذاته.

وستتزوج يوجيني، الابنة الصغرى لابن الملكة الثالث الأمير أندرو وزوجته السابقة سارة فيرجسون دوقة يورك، من جاك بروكسبانك في قلعة وندسور يوم الجمعة.

وتسعى يوجيني (28 عاما) وترتيبها التاسعة في ولاية العرش وهي مديرة في معرض هاوزر آند ويرث للفن في لندن، وبروكسبانك (32 عاما) الذي يعمل في مجال المشروبات وقطاع الضيافة، لنسخ بعض من خطط ابن عمها.

ودعا الزوجان، اللذان التقيا في منتجع فيربير للتزلج السويسري في عام 2010 وخُطبا في نيكاراجوا في يناير كانون الثاني، 1200 شخص من مختلف أنحاء بريطانيا للانضمام إلى الاحتفالات في ساحات القلعة ومشاهدة العروسين وهما يغادران كنيسة سان جورج بعد أداء المراسم.

وسيقوم العروسان بعد ذلك بجولة مفتوحة عبر وندسور، لكنها ستكون أقصر من تلك التي قام بها هاري وميجان في مايو أيار عندما احتشد الآلاف في الشوارع ومئات الملايين في جميع أنحاء العالم لمشاهدتهما على شاشات التلفزيون.

وقال فيليب بيكنيل نائب رئيس المجلس المحلي ”نأمل أن يكون يوما رائعا، ويسرنا جدا أنها تشاركنا يومها“.

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